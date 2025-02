Iodonna.it - La rivoluzione voluta dal governo prevederebbe il passaggio per i medici di base, dalla libera professione a un rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale. Molti non sono d'accordo e le critiche si fanno accese

Leggi su Iodonna.it

Nei prossimi mesi, il sistemaitaliano vivrà, probabilmente, una profonda trasformazione. È, infatti, in discussione una bozza di riforma, rivelata in anteprima dal Dataroom di Milena Gabanelli, cheun cambiamento radicale neltra idina generale, idi famiglia, e il. Sanità e liste d’attesa, il ministro Schillaci: «Prestazioni nelle 72 ore a carico del» X Riformadi famiglia:allaAttualmente, idi famiglia operano come liberi professionisti convenzionati con il SSN.