Lanotiziagiornale.it - La rivolta delle opposizioni sul caso Almasri: Camera paralizzata per chiedere a Meloni di riferire in Parlamento

Tutti insieme. Lemarciano per una volta unite nelalla presidente del Consiglio, Giorgia, diinsul. La richiesta, in avvio dei lavori dell’Aula alla, arriva dal presidente M5s, Giuseppe Conte, dal leader di Si, Nicola Fratoianni, dalla capogruppo del Pd, Chiara Braga, e anche da Roberto Giachetti (Iv), Benedetto Della Vedova (+Europa) e Valentina Grippo (Azione).Braga spiega che il Pd vuole una “informativa immediata sul”, ma va oltre: “Domani è convocata una conferenza dei capigruppo e anticipiamo che non siamo disponibili a riprendere i lavori d’Aula se non ci sarà una risposta adeguata”. Insomma, del tema se ne deve “parlare qui, in”., Conte invoca l’informativa diAnche Conte chiede un’informativa urgente della presidente del Consiglio per poter “spiegare agli italiani la versione vera sul: deve venire il presidente, non può essere certo il ministro che cura i Rapporti con il”.