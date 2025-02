Quotidiano.net - La riscoperta della chiesa di San Barbaziano

Leggi su Quotidiano.net

Oggi il nostro podcast racconta di unabolognese sconsacrata in base alle leggi napoleoniche nel 1806, che dopo anni di abbandono e dopo essere stata anche deposito militare e autofficina, viene restituita alla città dopo un accurato restauro conservativo e grazie all’installazione “La strage degli innocenti” dell’artista norvegese Per Barclay. Ma nel narrare di questo restauro e dell'installazione che i bolognesi potranno ammirare fino al 9 febbraio in occasione di Art City, raccontiamo anche la vicenda di Pietro Fiorini, architetto bolognese che tra il 1608 e il 1612 costruì ladi San, all’angolo tra via Cesare Battisti e via Barberia, proprio dalle fondamenta, come la conosciamo oggi, dopo la demolizione di quella originale.A Bologna fece moltissime cose memorabili, ma, come ci racconta l'architetto Denise Tamborrino, che è anche co-curatrice dell'installazione e curatrice del progetto di restauro, alla fine del Cinquecento Fiorini incappò in un incidente architettonico che lo consegnò alla 'dannazionememoria".