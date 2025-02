Ilfattoquotidiano.it - La ripartenza dell’Ilva non va come previsto: chiesta la cassa integrazione per 3.420 operai e i commissari rivedono al ribasso la produzione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lanon sta andandoappena lo scorso luglio. E così itornano a chiedere laper un anno, in maniera più massiccia rispetto alle previsioni. Ai ministeri interessati e ai sindacati è arrivata l’istanza di autorizzazione per la proroga con numeri che certificanogli scenari della scorsa estate faticano a essere raggiunti. La triade alla guida dell’acciaieria di Taranto e degli altri stabilimenti del gruppo hanno chiesto laper 3.420 dipendenti sui 7.964 in organico per un anno a partire dall’1 marzo. L’accordo siglato a luglio prevedeva che gliin Cigs scendessero tra 1.220 e 2.450 nel 2025.Un obiettivo irraggiungibile, ammettono tra le righe i. E il perché è presto detto. Appena sei mesi fa, la previsione era di produrre tra i 4,5 e i 5 milioni di tonnellate di acciaio quest’anno.