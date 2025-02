Anteprima24.it - La replica della Consigliera Petrillo alle dichiarazioni del Sindaco Ricci: “La verità è scomoda!”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampaGiovanna.“Come al solito, ilconferma la sua attitudine, ormai anche noiosa e monotona, a scaricare le responsabilità. Ovviamente lo fa a secondaconvenienza, del momento, del vento e di ciò che gli fa più comodo. Repetita Iuvant! Vedi «fermo lavori in Viale Spinelli»! Quello che va bene è merito suo, quello che va male è colpa degli altri! Non è nelle mie corde, politiche e personali, buttare la pietra e nascondere la mano, piuttosto è sua abitudine mettere le mani avanti. Svolgo il ruolo di Consigliere Comunale difendendo le mie idee liberamente e con coraggio! Non ho bisogno di suggeritori a differenza di quanto chiaramente emerge d“pilotatesua nota stampa.