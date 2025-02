Ilrestodelcarlino.it - La Re-Basket cede alla Nervianese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

PALL.82 RE-2000 74 PCANESTRO: Zilio, Ceppi 6, Meroni 8, Roveda 5, Moscatelli 10, Peri 9, Segala 4, Clerici 5, Goretti 5, Bigarella 10, Brambilla ne, Rossi 20. All. Barbarossa. RE-2000: Stellato ne, Frediani, Alberione 13, Pedrazzi ne, Paparella, Porfilio 17, Longagnani 4, Martelli ne, Jovanovic 4, Lusetti 9, Codeluppi 10, Digno 17. All. Baroni. Arbitri: Sarzano di Alessandria e Quattrocchi di Novara. Parziali: 17-23, 39-46, 60-58. Ultima di regular season amara per la Re-2000 (16), che cade nel finale contro la(18). Meglio gli ospiti nel primo tempo, con Digno sugli scudi: l’ala reggiana firma il +13 sul 28-41, prima del break milanese che riapre la gara e l’ulteriore allungo nel finale che chiude i conti. La Re-, lo ricordiamo, era già certa di parteciparepoule playout per mantenere la Serie B.