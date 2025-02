Quotidiano.net - La psicologa palestinese: "Ogni giorno sfido i posti di blocco. Solo così aiuto i bambini malati"

Nitrosi Farah Fatafta ha 26 anni e vive in un villaggio vicino a Hebron, nella Cisgiordania occupata da Israele. É unaassunta da Soleterre edeve raggiungere il Beit Jala Governmental Hospital, a Betlemme, l’unico ospedale pubblico in Palestina per la cura del cancro infantile e delle patologie pediatriche croniche. Non sa mai se e quando arriverà, perchéè costretta allo slalom tra i check point dei militari di Tel Aviv. E non importa se si occupa dei. "In qualsiasi parte del mondo un operatore sanitario ha il permesso per muoversi, anche nelle zone di conflitto. Qui no", sospira. I soldati la possono fermare anche se va in ospedale? "Mi hanno fermato anche se accompagnavo i. Io vivo a 30 chilometri da Betlemme. La prima settimana di lavoro non mi hanno mai lasciata passare e ho dovuto lavorare da casa, al computer, senza incontrare i