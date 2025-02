Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 3 al 9 febbraio 2025: Martina dà un ultimatum a Margarita

© US MediasetNervi tesissimi trade Lujan e la madreLlophis nel corso dei prossimi episodi de La. Certa che il conte Ignacio de Ayala stia corteggiandoper un secondo fine,si troverà infatti costretta a dare unalla madre: se sposerà l’uomo, dovrà dimenticarsi di avere una figlia. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 3 e martedì 4: il ritorno di Gregorio agita PiaGregorio, il marito di donna Pia, è stato rilasciato dal carcere ed è tornato a Lujan con l’intenzione di portare via con sé sua moglie e suo figlio. Don Romulo riesce a farlo andare via, ma Pia si trova costretta a prendere una decisione difficile per proteggere suo figlio dall’uomo che ha tentato di ucciderla.