Iodonna.it - La prima prova dello stilista con l'Alta Moda incanta Parigi

Leggi su Iodonna.it

in scena il debutto nell’Haute Couture di Alessandro Michele per Valentino. La collezionevera-Estate 2025, ladisegnata dal direttore creativo, porta in scena un universo estetico ricco di abiti scenografici e teatrali, ricoperti di dettagli in piume, pizzi, cristalli e fake fur. Senza dimenticare riferimenti al passato e accessori opulenti. Leggi anche › Uno zodiaco di fantasmi. Lasfilata Valentino Haute Couture firmata Alessandro Michele Ben 48 look prendono vita nella Ville Lumiere: il titolo, Valentino Vertigineux, è tutto un programma. A dare le vertigini, una sfilza di parole, enumerate poeticamente sotto forma di abiti. L’ispirazione letteraria che si cela dietro la sfilata Valentino Haute Couture 2025, Umberto Eco e la sua definizione di lista.