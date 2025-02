News.robadadonne.it - La polvere del deserto del Sahara è radioattiva, e la colpa è nostra

Molti di noi ricorderanno le strane “piogge di sabbia” che, tra il 2022 e il 2024, si sono abbattute su vari Paesi europei, compresa l’Italia, famose per la particolare colorazione tra l’arancione e il giallognolo assunta dal cielo. Ebbene, la responsabilità di quella strana combinazione di colori è della sabbia del, o meglio degli isotopi radioattivi del plutonio e del cesio che si trovano al suo interno.Ovviamente si sono scatenate moltissime teorie complottiste in merito alla tinta assunta dal cielo in quelle occasioni ma, al netto di ipotesi su scie chimiche e via dicendo, la verità è che ladelafricano presenta sostanze radioattive. A stabilirlo un nuovo studio condotto dagli scienziati dell’Università Paris-Saclay, che si è concentrato sull’analisi delle particelle desertiche cadute sull’Europa nel 2022, provenienti da sei Paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Spagna.