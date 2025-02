Ilrestodelcarlino.it - La politica osimana al veleno: accuse di favoritismi sui social

Lacontinua a essere ala Osimo in vista delle amministrative. Dal profilodella lista "Osimo al centro" di Sandro Antonelli è stato condiviso un post, tramite un profilo palesemente fake, in cui si denunciano presuntie legami con il "padrone" (il riferimento sarebbe a Dino Latini) che avrebbero condizionato le scelte di tre consiglieri comunali, accusati di aver boicottato la maggioranza Pirani. Si tratterebbe di una sorta di risposta al volantino diffuso dalle Liste civiche latiniane che rivendica invece di aver sempre votato le delibere della maggioranza, ad eccezione dell’aumento della Tari. L’ex consigliere delle Liste civiche da sempre Filippo Zagaglia afferma: "Intendo prendere le distanze da questo ’nuovo modo di fare’. Denigrare, offendere, screditare le persone, per di più in modo anonimo, non fa parte e non farà mai parte del mio modo di esprimere idee e opinioni.