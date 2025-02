Lidentita.it - La politica dell’ex dem Poziello sotto l’ombrello della camorra: 25 arresti a Giugliano

Leggi su Lidentita.it

Venticinque, 20 in carcere e 5 ai domiciliari: laall’ombranei palazzi del Comune diin Campania, un centro di oltre 120mila abitanti in provincia di Napoli. Un patto incondizionato stretto tra il 2015 e il 2020 da un politico, l’allora sindaco Antonio(aveva cercato di ricandidarsi anche per . Ladem: 25L'Identità.