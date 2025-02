Ilrestodelcarlino.it - "La Politecnica si apra verso i nostri territori"

"Ladelle Marche siil nord della regione. Serve un polo universitario per l’accrescimento, anche culturale, dei professionisti presenti su questoo. In fondo la nostra regione, con 1milione 700mila abitanti, non è che un quartiere di Roma". Claudio Cicoli, direttore di Ginecologia e Ostetricia della Ast provinciale evita di commentare direttamente l’arrivo a Fano della Link Campus University, università privata di Roma, che l’altro ieri ha ottenuto il il parere favorevole del presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli per l’avvio di tre corsi di laurea magistrale nelle Marche: due di Medicina e Chirurgia a Pesaro e Ascoli Piceno e uno di Odontoiatria e Protesi Dentaria a Macerata. Cicoli insiste, invece, sulla necessità "di una presenza delladelle Marche in questa provincia di cui già accogliamo gli specializzandi".