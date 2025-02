Ilfattoquotidiano.it - La pioggia mette in ginocchio il Messinese: sott’acqua anche le strade di recente realizzazione. Le criticità e le polemiche

Fermi al casello dell’autostrada completamente allagato: “Alcune auto erano in panne e sono intervenuti i vigili del fuoco”, racconta Lucia Vento, autrice di uno dei video girati sul web subito dopo il maltempo che ha messo inMessina e parte della provincia. Le immagini girate da Vento ritraggono proprio una parte di quella autostrada da giorni sotto l’occhio del ciclone dopo le dichiarazioni del direttore generale del Cas (Consorzio autosiciliane), Franco Fazio, che durante un’audizione in prima commissione al comune di Messina ha parlato di “autofatiscenti”, spiegando che “ci sono delle infrastrutture – durante l’audizione il dg del Cas ha parlato di “diverse gallerie” e “diversi viadotti” – che vanno messe a norma per consentire questo traffico importante solo di mezzi d’opera (i tir per i lavori del ponte sono stati stimati da Fazio in 200 al giorno, ndr), quindi capite i problemi che si creeranno”.