Linkiesta.it - La pasticceria al bivio della tradizione

Leggi su Linkiesta.it

Ormai lo sappiamo. Siamo di fronte a una piccola rivoluzione culturale, che di fatto sta modificando quel mondo dolce come lo abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa. Basta pensare anche solo semplicemente alla colazione, che sta prendendo pian piano il posto dell’ aperitivo nel cuore delle persone, diventando momento di incontro e di socialità a tutto tondo. Questo concetto è anche al centro dell’ ottava edizione di Pastry Best, il simposio tecnico esperienze sullaitaliana contemporanea, organizzato ogni anno da Petra Molino Quaglia negli spazi dell’ UniversitàFarina a Vighizzolo d’ Este, vicino a Padova. “Reinventata” è, infatti, il tema intorno al quale ruoteranno le giornate del 3 e 4 febbraio, per dare ai pasticcieri partecipanti nuovi stimoli, in grado di prender vita nella creatività, ma soprattutto nella produzione.