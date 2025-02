Sport.quotidiano.net - La Pantera è tornata a... miagolare. Troppi errori, un palo di Magnaghi

La Lucchese torna a cadere. Nonostante le tante occasioni create dalla, è la Pianese che conquista i tre punti, grazie ad un gol per tempo. Il primo messo a segno da Nicoli che realizzza il suo primo gol in Lega "Pro"; il secondo da Mignani, figlio dell’ex difensore della Lucchese, Michele. Derby inedito tra Lucchese e Pianese che, all’andata, nel primo turno infrasettimanale della stagione, costrinse i rossoneri ad un rocambolesco pareggio. Gorgone – che deve fare a meno degli squalificati Saporiti e Catenese – fa debuttare in porta Melgrati, mentre partono dalla panchina gli ultimi arrivati: Rizzo, Salomaa e Gheza. In avanti coppia inedita, formata dae dal giovane Salvini. Ritorna a centrocampo Gucher. Parte subito aggressiva la Pianese che prova a farsi vedere pericolosa.