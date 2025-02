Lalucedimaria.it - La pace interiore: troviamola insieme a San Francesco

Vi sono una serie di virtù che devono abitare nell’animo di chiunque senta il bisogno di vivere in armonia con Dio e con il prossimo. Queste virtù, che rappresentano il concetto diper ognuno, ci sono spiegate da Sand’Assisi. Come si può vivere in armonia con Dio? E come lo si . L'articolo Laa Sanproviene da La Luce di Maria.