Serieanews.com - La nuova vita di Bonucci: una sfida a sorpresa e un gesto meraviglioso

Leonardosi lancia in un’avventura inaspettata: “L’ho fatto per uscire dalla comfort zone”. In realtà è per una finalità beneficaLadi: unae un(Foto: Ansa) – serieanews.comSe pensavate che dopo una carriera ai massimi livelli Leonardosi sarebbe goduto il meritato riposo, vi sbagliavate di grosso. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale ha deciso di cimentarsi in una, ben diversa da quelle vissute sui campi di calcio.Questa volta niente contrasti, niente recuperi all’ultimo secondo, niente alzate di braccia per chiamare il fuorigioco.ha deciso di correre la maratona di Londra, in programma il 27 aprile, per mettersi alla prova e sostenere una causa benefica.L’idea di cimentarsi in una maratona non è arrivata dal nulla.