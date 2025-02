Iodonna.it - La nuova tendenza manicure 2025: le soap nails

Forme semplici e colori tenuti, tutto all’insegna del minimalismo. Le, letteralmente “unghie di sapone” sono ladi. Il nome deriva proprio dall’effetto lucido delle mani insaponate, un’immagine che evoca freschezza e pulizia. I toni sono nude, dal rosa cipria, all’avorio, passando per il bianco latte e il crema. Le unghie sono corte, ovali o leggermente squadrate, comode da portare anche per chi svolge lavori manuali, o per chi non vuole dare troppo nell’occhio. Il, dunque, ha lasciato dietro sé smalti sgargianti e decorazioni tridimensionali per fare spazio alla semplicità. Leggi anche › Pelle sensibile? La beauty routine che riporta l’equilibrio Leggi anche › Victoria Beckham lancia le unghie must di inizio: le, i consigli per farle a casa Per unasemplice come le, il segreto è la cura dell’unghia e delle mani.