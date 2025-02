La nuova categoria di film vietati ai minori di 10 anni | come viene assegnata

Leggi su Open.online

Dal 1° febbraio 2025 il sistema di classificazione cinematografica italiano si arricchisce di una: quella delle opere non adatte aidi 10. Il provvedimento, stabilito dal Ministero della Cultura con il decreto legge n. 201 del 27 dicembre 2024, prevede l’introduzione di un’icona specifica per segnalare isconsigliati ai bambini fino ai 10già avcon quelli sconsigliati aidi 6, aidi 14e aidi 18. Anche in questo caso saranno i genitori ad avere l’ultima parola e decidere se mostrare o meno iai propri figli. La valutazione delA giudicare iè un’apposita commissione che soppesa gli elementi che potrebbero essere considerati inappropriati alle varie fasce d’età. Ad esempio la violenza, le scene sessuali, l’uso di armi, il linguaggio scurrile, il consumo di droghe e alcol, la discriminazione e l’incitamento all’odio.