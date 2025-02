Formiche.net - La nuova architettura bellica cinese passa dall’Isf. Parola di Singer e Graham

Il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti per la People’s Liberation Army (Pla). Tra questi cambiamenti spicca la profonda riorganizzazione avvenuta nella primavera dello scorso anno, quando il ramo della Strategic Support Force è stato disciolto per dare origine a tre nuovi enti interni alla Pla: l’Aerospace Force, il Cyberspace Force, e l’Information Support Force (Isf). Mentre se nei primi due casi non è difficile capire quali siano a grandi linee gli obiettivi e i domini di riferimento delle neo-istituite strutture militari, nel caso dell’Isf le linee di confine sono più sfumate e meno nitide. Ma questo non vuol dire che l’Isf sia meno importante degli altri due, anzi.La sua istituzione rappresenta infatti “un passo fondamentale nell’evoluzione della strategia militaree nella visione di Xi per le forze armate”, secondo l’interpretazione fornita da Tye, ricercatore senior presso i BluePath Labs e ufficiale dell’esercito americano in pensione, e da P.