La nixtamalizzazione e quello che non sapevamo sul mais

Il, conosciuto anche come granturco, è una pianta coltivata e ampiamente utilizzata dalle popolazioni che abitavano i territori dell’odierno Messico, Honduras e Guatemala, nel Centro e Sud America. Si stima che le antiche civiltà mesoamericane utilizzassero ilgià dal 2500 avanti Cristo. Fu solo dopo l’arrivo di Cristoforo Colombo in America che ilapprodò anche in Europa, dove la sua diffusione fu rapidissima.Prima raggiunse e conquistò la Spagna e il Portogallo, successivamente la Francia, l’Italia settentrionale, i Balcani, la costa occidentale dell’Africa e anche la Cina. Le ragioni di questa rapida diffusione erano dovute alla sua straordinaria resa, ma anche al breve ciclo colturale e all’adattabilità a climi differenti.Ilè stato un alimento fondamentale per le civiltà Maya e Azteca e continua a essere utilizzato per la preparazione dei piatti tradizionali, come tortillas, tacos, tamales, nachos, sopes e tanti altri.