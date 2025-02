Ilgiorno.it - La Negri Bossi ci prova. Solidarietà per salvarsi: "Ma cambieremo pelle"

COLOGNO MONZESE (Milano)I posti di lavoro sono salvi, la busta paga meno. È un accordo articolato quello che è stato firmato alladi Cologno Monzese, storica azienda fondata nel 1947, conosciuta in tutto il mondo come leader nella progettazione e vendita di presse e tecnologie per lo stampaggio a iniezione. A dicembre la proprietà, la quotata giapponese Nissei, aveva dichiarato 41 esuberi, poi scesi a 36. Dopo scioperi e altre mobilitazioni, è stato deciso il ricorso al contratto di. "La riduzione dell’orario di lavoro sarà strutturato per reparti e coinvolgerà 90 dipendenti su 150, praticamente quelli dove erano stati previsti i licenziamenti collettivi – spiega Francesco Caruso, segretario Uilm Milano -. Abbiamo salvaguardato la tenuta occupazionale". Sarà unatrasversale: non riguarderà solo gli operai, altamente specializzati, ma anche figure di primo piano e lavoratori di alta fascia, come i responsabili di produzione e di reparto.