Chietitoday.it - “La musica nell’olocausto” e “Il volo del canarino”: la settimana della memoria negli istituti Tesla di Chieti

Per non dimenticare quanto accaduto durante la seconda guerra mondiale e lo sterminio degli ebrei, per educare alla pace, alla tolleranza e al rispettodiversità, glidihanno organizzato dal 27 al 31 gennaio, per tutti gli studenti, momenti di approfondimento storico.