.com - La migliore Wagyu del mondo approda a Milano

Leggi su .com

Una serata interamente dedicata alla storia e alla degustazione della carne più pregiata del, lagiapponese, con protagonista in anteprima nazionale la “AgedJuku”, una carne particolarmente sofisticata, frollata in dry aging in Giappone e medaglia d’oro 2024 al World Steak Challenge. E’ quanto previsto dalla JapaneseNight, che si terrà il 5 febbraio, dalle 20.00, nel nuovo steak restaurant specializzato in frollature di tagli ricercati Viro, in via Lodovico Settala 2 a. L’ evento, accessibile su prenotazione, è realizzato in collaborazione con Meat Japan, che seleziona in Giappone e distribuisce in Europa il raffinato prodotto dal 1953, e vedrà partecipare Hideki Onishi, proprietario della macelleria Ginkakuji Onishi di Kyoto, punto di riferimento internazionale per la selezione di questa carne, e Paolo Tucci, gastronomo e ambasciatore internazionale del, che guiderà gli ospiti in un affascinante viaggio tra storia, tradizione, segreti, tecniche e curiosità legate a questa eccellenza gastronomica.