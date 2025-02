Ilrestodelcarlino.it - La Madonna del Fuoco a Forlì: il programma della festa della patrona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 febbraio 2025 –festeggia domani ladelcittà ediocesi. Per tutto il giorno, fin dalle prime ore del mattino, migliaia di persone andranno in Cattedrale a pregare davanti all’immagine, mentre per le strade del centro si svolgerà la tradizionale fiera con decine di bancarelle. In Duomo le celebrazioni inizieranno oggi alle 17.30 con i primi vespri e il canto delle litanie e con la messa che alle 18.30 sarà presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza. Dettagli delle celebrazioni religiose Domani le messe saranno celebrate alle 6 e alle 7, seguirà alle 8.30 quella presieduta da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, e alle 9.45 la liturgia presieduta da mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di-Bertinoro. Alle 11 vi sarà il solenne pontificale presieduto da mons.