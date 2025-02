Ilrestodelcarlino.it - La Maceratese non perde un colpo. Lucero va a segno, è duello in vetta

1 Matelica 0: Gagliardini; Ciattaglia, Mastrippolito,, Nicolosi; Bongelli (36’ st Del Moro), Ruani (8’ st Montero Ribeiro), Bracciatelli (10’ st Oses); Marras (36’ st Gomez), Cognigni, Vrioni (30’ st Cirulli). All. Possanzini. MATELICA: Ginestra, Montella, Lucarini, Siciliano, Frulla, Ziroli; Aquila, Mazzoni, Mengani; Iori, Strupsceki. All. Ionni Arbitro: Denti di Pesaro. Rete: 37’ stNote: spettatori circa 1.000; espulso Siciliano al 9’ pt; ammoniti Ruani, Bongelli e Del Moro nella, Ziroli e Mazzoni nel Matelica; angoli 7-2; recupero 6’ + 5’. Continua ilal vertice frae Montecchio, entrambe vittoriose di misura, mentrecontatto il Chiesanuova, travolto in casa dal Tolentino. I biancorossi di Possanzini hanno avuto la meglio sul Matelica al termine di una gara che non verrà certo ricordata fra le più esaltanti.