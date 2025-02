Iltempo.it - La Lazio vince a Cagliari e si riprende il quarto posto

(ITALPRESS) – Pronto riscatto per la, che dopo la sconfitta contro la Fiorentina ritrova subito i tre punti in Serie Ando sul campo del: all'Unipol Domus va in scena una partita frizzante che termina 2-1 per i biancocelesti per effetto dei gol di Zaccagni e Castellanos. In mezzo il provvisorio pari di Piccoli. Davide Nicola sceglie Viola come supporto al suo attaccante, in panchina Gaetano. Poche sorprese per Marco Baroni, sostituito in panchina dal vice Fabrizio Del Rosso per squalifica: Zaccagni parte dal 1?, a centrocampo torna la coppia Rovella-Guendouzi. Avvio deciso dellache spinge fin dai primi minuti, ma ilmostra subito di poter fare male in ripartenza: il primo tiro in porta, infatti, è dei sardi proprio con Viola, che al 6? costringe Provedel a una parata non banale.