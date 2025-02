La Juventus spiazza tutti | arriva l’ultimo colpo al fotofinish

Leggi su Sportface.it

Dopo la vittoria contro l’Empoli, lachiude il suo mercato con un altro affare a sorpresa: tutto pronto perUn poker per ripartire, quattro goal per poter mandare in soffitta la crisi e iniziare finalmente una nuova stagione. Spera lache la vittoria contro l’Empoli sia proprio l’inizio di un altro campionato, un torneo migliore rispetto a quanto fatto vedere finora da bianconeri.La doppietta di Kolo Muani, tre gol in due partite finora, sta lì a dimostrare che il mercato serviva per rilanciare le ambizioni della squadra di Thiago Motta. Serviva a tal punto che Giuntoli ha rivoluzionato la rosa bianconera: oltre all’attaccante francese, sonoti anche Alberto Costa e Renato Veiga, ma il mercato juventino non può ancora dirsi definitivamente chiuso.È ormai di dominio pubblico che oggi sosterrà le visite mediche anche Lloyd Kelly, 26 anni, difensore centrale proveniente dal Newcastle.