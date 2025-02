Gqitalia.it - La Juventus è la prima società di calcio al mondo ad avere una squadra in Kings League

Lascende in campo. nellaItalia! No, non ci saranno Gatti in difesa, Thuram a centrocampo, Koopmeiners sulla trequarti e Kolo Muani in attacco, ma la notizia a suo modo rappresenta una novità assoluta.e Zebras FC insiemeLaè diventata il primo club ad affiancare unaiscritta al campionato diItaly, grazie a una collaborazione esclusiva con Zebras FC, lapresieduta dal creator di Stardust e tifoso bianconero Luca Campolunghi, che prenderà parte al torneo che inizierà il prossimo 3 febbraio a Milano. Un scelta innovativa che permette di creare una reale connessione tra ildeltradizionale e quello decisamente diverso della, il torneo dia 7 nato da un'idea dell'ex Barcellona Piquè che sta spopolando nel, e che ha visto disputare la finalissima dellaedizione dellaWorld Cup Nations lo scorso 12 gennaio all'Allianz Stadium di Torino, proprio la casa della