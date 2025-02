Calciomercato.it - La Juve vende Cambiaso, c’è già la data: “Accordo sul prezzo”

Le voci riguardanti il futuro dell’esterno non accennano a placarsi: come cambiano le carte in tavolaServiva una vittoria allantus contro l’Empoli per risollevare la china e riannodare i fili del discorso dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Benfica. E allo ‘Stadium’, dopo un’ora di gioco vissuta tra mille difficoltà, gli uomini di Thiago Motta hanno lanciato buoni segnali, ribaltando Esposito e compagni e incamerando tre punti molto importanti. A calamitare l’attenzione mediatica, però, sono anche le voci e le indiscrezioni di mercato in ottica presente, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro.La, c’è già la: “sul” (LaPresse) – Calciomercato.itE così, in procinto di ufficializzare anche Kelly, già atterrato a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto, laè pronta a sistemare anche le ultime operazioni in uscita.