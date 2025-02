Sport.quotidiano.net - La giornata. Pontedera e Ascoli ok. Scivola ancora la Spal

Colpaccio dele della Pianese,una sconfitta per la(in casa contro il Milan Futuro) e per il Campobasso (contro la Vis pesaro, prossimo avversario dei biancorossi al Curi). Al termine della venticinquesimadi campionato, il Perugia di Zauli figura alla quattordicesima posizione, guadagna un punto sulla zona play out (oggi distante cinque punti) e resta ad un punto, invece, dalla zona play off: obiettivo da raggiungere. Grifo a quota 29 punti, quota spareggi invece a 30. La Pianese conquista i tre punti contro la Lucchese e sale a quota 35 punti, balzo delin classifica dopo la vittoria interna contro il Pineto, in una sfida ricca di gol (3-2). Nelladi sabato, successo scaccia crisi per l’che supera il Carpi sul campo e il Perugia in graduatoria e raggiunge quota 30 punti.