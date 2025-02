Sport.quotidiano.net - La Giana non si ferma più. FeralpiSalò, passo falso

di Luca MarinoniGORGONZOLA (Milano)Laconil suo buon momento e conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite al termine del derby con la, costretta, dal canto suo, ad incassare la seconda sconfitta consecutiva. Il 3-1 conquistato dalla squadra di Chiappella avvicina i biancazzurri ai play off e li allontana dalla zona calda della classifica, mentre i gardesani, scesi in campo con diverse novità e con i neo-arrivati Crespi e Tomaselli (oltre all’infortunato Diop) da inserire nell’organico verdeblù (che ha visto partire Pietrelli in direzione della Juventus Under 23), rimangono al terzo posto, ma vedono allontanarsi ulteriormente il duo di testa, Padova e Vicenza. La gara si apre nel segno di Stukler, che dopo soli 5’ sorprende la rabberciata retroguardia gardesana e porta subito in vantaggio i padroni di casa.