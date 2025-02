Ilnapolista.it - La Gazzetta: «Conte non sarà catenacciaro ma prudenza ad accreditarsi come innovatore»

La: «nonmaad»Ladello Sport nei commenti prova ad accreditare la tesi dell’occasione persa per il Napoli e bacchetta il cambio dise non avesse fatto lo stesso cambio contro Milan, Atalanta e Juventus.Scrive la:Quanto successo ieri, potrebbe pesare molto nella corsa scudetto. Il Napoli ha perso l’occasione per un allungo che non sarebbe stato definitivo, tanto più per la gara in meno dell’Inter inseguitrice, ma che avrebbe scavato un solco psicologico. Sarebbe stata l’ottava vittoria consecutiva e gli scudetti si vincono così, con strisce lunghe che producono strappi. A Roma il Napoli è arretrato troppo, con baricentro medio molto basso a 47,2 metri,certificano i report. Quasi una legge del contrappasso per il suo allenatore.