Fanpage.it - La foto dei cantanti di Sanremo 2025, cosa non torna: Clara ed Elodie hanno più dita, chi è stato aggiunto dopo

Leggi su Fanpage.it

Come da tradizione, i 29 Big in gara al Festival diposato per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Nelladiffusa sui social e in quella del set ci sono però alcune modifiche: dalla 'sostituzione' di Emis Killa con Fedez accanto ad Achille Lauro, fresco di gossip con Chiara Ferragni, all'assenza di Guè Pequeno. Ecco tutti i ritocchi originali del giornale e quelli fake degli utenti.