La fine del calciomercato di rivoluzione rimescola, senza cambiarle, le carte della Serie A

Un’ora e mezza di film, sconvolta da un minuto di agnizione. Al cinema Campionato tutto cambia affinché niente cambi: se il gioco dell’oca e la tombola non vanno oltre i 90 numeri, per determinare la 23esima giornata diA e – in quota parte – il futuro del torneo è stato necessario fruire di un bonus rimonta nei due campi non simultanei di Milano e Roma. Fino alla durata canonica, il Milan di Tijjani Reijnders stava mettendo sotto nel punteggio l’Inter più sfortunata di sempre; allo stesso fuso calcistico, il Napoli stava scappando all’Olimpico. Le reti di Stefan de Vrij e Angeliño riportano le lancette all’inizio, seppur con una giornata in meno a vantaggio dei partenopei (ma, di contro, rimane il non facile recupero nerazzurro a Firenze). Questa è "La nota stonata", la rubrica di Enrico Veronese sulsettimanaA, che racconta ciò che rompe e turba la narrazione del bello del nostro campionato che è sempre più distante da essere il più bello del mondo Più attrezzata e convincente dei rivali cittadini, dall’esitoSupercoppa in poi l’Inter malcela un’inconscia paura fatalista nell’affrontare il Milan: ieri pareva quasi che l’ineluttabile incombesse, al di là di ogni sforzo, miracolo o logica.