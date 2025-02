Lanazione.it - La Fiera ridà gas dopo la frenata. Crescono i visitatori e gli affari. Le edizioni speciali tengono banco

Leggi su Lanazione.it

"Ma lei ce l’ha il Conte di Montecristo?": il libraio è uno dei più esperti dellama si guarda intorno sconsolato. Suldi volumi ne ha a centinaia ma del Conte nessuna traccia e neanche dell’Abate Faria. Sconosciuti al mittente, almeno per ladi febbraio. Che in compenso si scrolla via l’angoscia di un sabato in tono minore, segnato più dai vuoti sulle vie dell’Antiquaria che dai tradizionali pieni, ritrovando se stessa. Perché l’evento supera di slancio la primamesi e si riconcilia con i. Fin dalla mattina il colpo d’occhio appare completamente trasformato rispetto al giorno prima. Il primo impatto già da via Guido Monaco, lì dove c’è il teatro e dove non a caso lafa spettacolo nell’intreccio di banchi e oggetti del passato. Un tappeto di teste, lo scorcio tradizionale di un’edizione che funziona.