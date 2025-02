Ilfoglio.it - La famosa “neutralità e indipendenza” della Croce Rossa è andata in frantumi a Gaza

Il 19 gennaio, in seguito alla conclusione dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, tre donne israeliane sono state rilasciate dopo 471 giorni di prigionia a Gaza”, ricorda su Quillette Gerald Steinberg, direttore di Ngo Monitor. “Gli ostaggi sono stati trasferiti sui veicoliRossa, dove sono stati scherniti da ‘militanti’ armati e da una folla minacciosa che si è schiacciata contro i finestrini e ha scandito ‘Allahu Akbar!’. I funzionari del Comitato internazionaleRossa (Cicr) non hanno fatto nulla per interferire con questa intimidatoria dimostrazione di indegnità e umiliazione pubblica. Al contrario, i funzionari in uniforme del Cicr hanno obbedito quando i combattenti di Hamas hanno consegnato loro ‘certificati di completamento da firmare’. Le tre giovani donne sono state quindi costrette a tenere questi documenti mentre venivano scattate le loro foto, come se fossero venute a Gaza per corsi universitari.