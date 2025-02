La famiglia che combatte lo spreco alimentare | Noi non buttiamo niente Tutto si può recuperare ecco come

Leggi su Open.online

«A casa nostra, i cestini della spazzatura restano vuoti (o quasi)». È questo il vanto di Nadia Sigaglia che da due anni ha ingaggiato una battaglia contro lo. A seguirla ci sono il marito e i tre figli della coppia: di 22, 20 e 9 anni. Lasi è posta l’obiettivo di tagliare 50 grammi dia settimana. Per arrivare nel 2030 a buttare non più di 369,7 grammi di cibo pro capite a settimana. Circa un terzo dei 2 chili a settimana sprecati in media degli italiani secondo l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nata per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. «Per sprecare meno basta pianificare»La differenza è grande, ma non l’impegno necessario a raggiungerla. Secondo la signora Sigaglia «basta una pianificazione accurata – due volte a settimana si butta giù il programma dei pranzi e delle cene – ed è fatta.