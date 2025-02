Ilfoglio.it - La domenica andavamo a Roccaraso

Sabato primo febbraio 2025, alla fine di questo tranquillo viaggio a(quasi deserta), durato dall’alba al tramonto, guardando il cielo, mi è venuta in mente una vecchia vignetta di Giorgio Forattini, quella del 1977 che ritraeva Enrico Berlinguer in vestaglia, mentre beveva il tè, sotto il ritratto di Carlo Marx, infastidito dalle urla degli operai. Sono passati 40 anni, per carità altri tempi, c’era l’austerità ed erano richiesti molti sacrifici agli operai, ma vabbè, è stata una visione. Nel cielo, nella nobile figura di Berlinguer ho come rivisto una buona parte degli intellettuali, opinion maker, quelli sui media e sui social, titolisti, autori televisivi. Tutti quelli che sui fatti di, in questa settimana, hanno assunto un ruolo, diciamo così, pretesco: hanno fatto la predica, etichettando, condannando, polemizzando ora con questo ora con quello, e tutto dal pulpito.