Lettera43.it - La denuncia di Avs: Donald Trump Jr ha sparato a specie protette nella Laguna di Venezia

Leggi su Lettera43.it

Appassionato cacciatore,Jr a dicembre è stato ain vacanza con la nuova compagna e, con un gruppo di amici, haad anatre e quaglie in un’area tutelata dellaveneta. Il caso, approdato in Consiglio regionale veneto e persino in Parlamento, è scoppiato dopo la pubblicazione, sul sito specializzato americano “The global hunt for adventure” di una videointervista al figlio del presidente Usa, attorniato da volatili appena abbattuti durante una battuta di caccia.Avs ha chiesto al ministro Gilberto Pichetto Fratin di fare chiarezzaUn frame del video che mostraJr a cacciaveneta.In Consiglio regionale veneto c’è stata un’interrogazione di Europa Verde, mentre in Parlamento Avs con un’interrogazione ha chiesto chiarimenti a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.