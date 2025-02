Lanazione.it - La Democrazia del Corpo, l'arcobaleno delle culture a Cango Cantieri Goldonetta

Firenze, 3 febbraio 2025 - Sospendere il cammino. Ad un passo dal precipizio dele della mente. Per sconfiggere la patologia dell'alveare che contagia il nostro essere individuale e sociale e tornare ad assaporare il sapore della ciliegia, riscoprendo le funzioni umane e vitali dello spirito. E' una sfida allo spleen dell'uomo contemporaneo la prima parte della rassegna "Ladel", al via l'8 febbraio presso. Il progetto diretto da Virgilio Sieni con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio, Comune di Firenze e Regione Toscana presenta come di consueto il meglioricerche performative realizzate dagli artisti più interessanti sulla scena contemporanea: a partire dall'atlante di suoni e gesti, "crepe" e parole con cui Sara Sguotti - Premio Ubu come miglior performer under 35 - e la scrittrice Arianna Ulian riflettono sulle mutazioni dinamiche dei corpi.