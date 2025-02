Sport.quotidiano.net - La delusione di Di Paolantonio:: "Troppo superficiali e disattenti"

"Abbiamo fatto una partitasuperficiale, Cremona ha vinto con merito". Così coach Dinel post-gara, nel parlare di un match sul quale Cento non è mai riuscita a mettere le mani, perdendo per la decima volta lontano dalla stagione. "Siamo statidifensivamente nell’arco di tutta la partita – spiega –, abbiamo concesso loro troppe situazioni comode. E in attacco siamo stati altrettanto: 22 palle perse sono lo specchio della partita. Dobbiamo riprendere a difendere duro e poi provare ad alzare i ritmi, altrimenti così faremo fatica, soprattutto contro squadre grosse e fisiche come lo è la Juvi". Una prova molto simile a quella di cinque giorni fa con Rieti per la Benedetto, un altro grosso passo indietro rispetto al match di Torino di una settimana fa.