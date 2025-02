Sport.quotidiano.net - La Dea e il predestinato. Maldini, licenza d’attacco

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Atalanta si prepara a chiudere il mercato invernale con i consueti fuochi d’artificio: sabato l’arrivo di Daniel, prelevato dal Monza per 13 milioni, ieri l’assalto all’esterno austriaco Stefan Posch del Bologna. Operazione in dirittura d’arrivo, ma ancora non conclusa. I due club stanno ancora limando i dettagli economici dell’operazione: il giocatore, che viene cercato dai tedeschi dell’Hoffenheim, arriverebbe in prestito per un milione con riscatto fissato a sette milioni. Ma la Dea pensa anche a un altro possibile difensore da aggiungere per la panchina: nei radar ci sarebbe anche il giovanissimo difensore argentino Aaron Anselmino, classe 2005, che al Chelsea non trova spazio. Sempre ieri l’uscita, annunciata, di Nicolò Zaniolo, approdato alla Fiorentina. L’esperienza dell’ex romanista si è conclusa dopo aver raccolto appena 23 presenze con 3 gol e 3 assist in soli 563 minuti.