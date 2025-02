Iltempo.it - "La cultura woke è pericolosa". La verità di Enrico Ruggeri

Un nuovo album intitolato «La caverna di Platone», i cambiamenti della scena musicale, un live a Roma il 3 aprile a Largo Venue e mille aneddoti sulla canzone italiana.è uno scrigno di emozioni e ricordi ed è venuto a raccontarli nell'edicola degli artisti de Il Tempo., il nuovo album si intitola «La caverna di Platone». Perché ha deciso di citare il celebre mito filosofico? «Perché è una notevole similitudine con il mondo di oggi. Tutti siamo convinti delladi una realtà indotta e non reale. Anche noi ci caschiamo e ci sentiamo addirittura rassicurati dalle versioni ufficiali che ci vengono raccontate».Tra le nuove canzoni ce n'è una intitolata «Il poeta» che parla di intellettuali scomodi come Socrate o Pasolini. Perché li tira in ballo? «Sono personaggi divisivi che vengono visti come un difetto.