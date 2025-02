Puntomagazine.it - La crisi del personale sanitario in Italia: emergenza vocazionale e fuga dai reparti minacciano il futuro del SSN

Leggi su Puntomagazine.it

del: il vuoto nelle strutture e ladei professionisti mettono a rischio ildel SSN“Ladei giovani verso le professioni sanitarie si somma all’emorragia di uscite degli operatori che non arresta a fermarsi. Così il SSN si svuota sempre più dimettendo ulteriormente inl’assistenza verso i cittadini. Gli sforzi virtuosi compiuti fino ad oggi dal Ministro della Salute Orazio Schillaci non bastano. Chi oggi lo attacca pretestuosamente, cavalcando ideologicamente la, era dalla parte di chi decideva tagli indiscriminati e blocco del turn over. Sono loro ad aver trascinato la sanitàna verso il baratro dove oggi si trova” dichiara il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Emolumenti non adeguati, che pongono l’in coda rispetto ad altre nazioni europee, condizioni di lavoro disagevoli, continue aggressioni, poche possibilità di crescita professionale sono alcune delle motivazioni che spingono fuori dal SSN tanti professionisti e ne frenano l’ingresso di nuovi.