La corsa di Salah-Eddine, aggressività con Nelsson: chi sono i nuovi della Roma

Appena due giorni e sarà di nuovo in campo la, per affrontare un altro crocevia fondamentalestagione, il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan. Prima però c’è la chiusura di un calciomercato che sta regalano emozioni al popolo giallorosso, con quelle mosse finale espressamente richieste da Ranieri. Serviva rimpolpare il reparto difensivo, al centro come sulla fascia, con Ghisolfi pronto a chiudere per due giocatore:dal Galatasaray come centrale eda esterno.Cominciamo da quest’ultimo, il terzino sinistro classe 2002 che arriverà come nuovo vice Angelino e che ha fatto tanto arrabbiare l’allenatore del Twente ten Voorde. 8 milioni più 2 di bonus al club olandese, che saluta il giocatore dopo una metà stagione fatta di 2 gol e 4 assist in 26 presenze stagionali tra Eredivisie ed Europa League.