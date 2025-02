Ilgiorno.it - La città più vivibile d’Italia? È un piccolissimo comune in provincia di Cremona

– A vederla non si direbbe, sembra quel “piccolo mondo di un mondo piccolo piantato in qualche parte dell’Italia del Nord” che ha dato sfondo alla favola di Don Camillo e Peppone, eppure ildi Credera Rubbiana, piantato nella pianura cremasca, è lapiù. O almeno, lo è secondo l’ultimo rapporto City Vision sullo “smart living” – traducibile forse in un italico “vivere bene” – stilata dalla società Blum in collaborazione con l’azienda Prokalos. I suoi millecinquecento abitanti vivono sparpagliati nei due capoluoghi, Credere e Rubbiana, e nelle frazioni Cascine San Carlo e Rovereto. Quasi a pari merito nella classifica nazionale, ci sono i comuni di Cordovado (Pordenone), Imola (Bologna), Bagno a Ripoli (Firenze) e Treviso. Ma come ci è finito un borgo lombardo sullo stesso livello del capoluogo delle più ricche province venete? Tutto sta nelle caratteristiche valutate nel rapporto: innanzitutto, la disponibilità di servizi essenziali, come sanità, educazione e trasporti, e poi la sostenibilità ambientale e il benessere dei cittadini.