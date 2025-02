Gamberorosso.it - "La cena in camerino? A Carla Bruni ho detto no. Bocelli e Vessicchio i veri gourmet". I segreti del ristorante degli artisti di Sanremo

«Voleva del crudo a domicilio per via del vestito scomodo ma mio marito fu categorico: e se non lo mangiava subito?». Però qualche strappo alla regola c'è stato. «L'occasione di conoscere David Bowie era irripetibile. E poi lui ordinò cose "normali", anche della pasta se non ricordo male». Di aneddoti sui fuorionda mangerecci della kermesse sanremese ne ha da vendere Barbara Pisani, che insieme al marito Paolo Masieri conduce da quasi quattro decenni la tavola più raffinata ed esclusiva della città dei Fiori.Paolo in cucina è un grande esperto della materia ittica e dei prodotti della campagna, quella dell'azienda agricola di famiglia da cui arrivano tutti gli approvvigionamenti ortofrutticoli, onora la tradizione ligure ma non smette mai di allargare gli orizzonti. Barbara, la lady di ferro, è grande esperta di vino e risoluta signora della sala, accogliente ed empatica con clienti abituali come condi fama internazionale.