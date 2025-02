Lanazione.it - La Cappella Sant’Agata in festa: la celebrazione per i tre anni dalla riapertura

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 3 febbraio 2025 – Per festeggiare tredelladie l’intensa attività organizzata al suo interno daIl’Associazione Culturale Il Mosaico, mercoledì prossimo 5 febbraio dalle ore 15 apertura straordinaria del grazioso oratorio per lo svolgimento di un momento celebrativo. Si inizierà con un breve momento culturale, parlando die della storia della suaprogettata dal Diotisalvi, e successivamente l’arcivescovo Monsignor Giovani Paolo Benotto celebrerà la Santa Messa, presente il sindaco Michele Conti. L’iniziativa, voluta da Associazione Culturale Il Mosaico, Compagnia di San Ranieri e Rete per sostegno Maternità e Infanzia, è l’occasione per aggiornare i presenti sul progetto di realizzazione di una culla termica anche a Pisa, portato avanti con tanta determinazione da varie associazioni del mondo cattolico, a cominciare dal Centro Aiuto alla Vita.